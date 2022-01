Parcelles Assainies / Amadou Ba pour un vote massif : « Il est extrêmement important dans la marche de la démocratie »

Le coordinateur national de la coalition BBY, Amadou Ba a voté ce matin au bureau numéro 2 du centre des HLM Grand Médine, des Parcelles Assainies de Dakar.



Au sortir du vote, l’ancien ministre de l’économie et des finances s’est réjoui du déroulement du scrutin dans le « calme plat et la sérénité ». Amadou Ba a ainsi invité les populations à sortir massivement choisir leurs élus. Car dira-t-il, le vote massif est très important dans la marche de la démocratie d’un pays.



« Nous avons senti une très bonne mobilisation des électeurs, nous pensons qu’effectivement que le travail qui a été fait et la qualité de nos militants doivent nous permettre d'espérer une très large victoire. Maintenant, nous avons constaté que tout se déroule dans le calme plat et la sérénité, tous les bureaux de vote fonctionnent normalement. Seulement les élections locales demandent de gros efforts ce qui peut expliquer justement les petits manquements notés ça et là. Mais ce qui est très important, c’est que nous sommes tous des démocrates et à chaque fois qu’un manquement est signalé, automatiquement toutes les dispositions et les correctifs nécessaires seront pris par les autorités étatiques le plus rapidement possible. Nous invitons les populations à sortir massivement choisir leurs représentants dans les différentes collectivités territoriales, car le vote massif est extrêmement important dans la marche de la démocratie », a laissé entendre Amadou Ba…