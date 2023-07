Palais de justice : L’audition d’Ousmane Sonko a débuté en présence de son pool d'avocats

Le juge d’instruction du premier cabinet, Maham Diallo a débuté l’audition d’Ousmane Sonko après quelques minutes d’attente de ce dernier dans la cave du tribunal de Dakar. Certains avocats ont été aperçus. Ils se dirigeaient vers la salle où se trouve le juge d'instruction. Me Alioune Badara Ndiaye, Me Youssouf Camara, Me Ciré Clédor Ly Abdinard Ndiaye, et Me Bamba Cissé sont présents.



Pour rappel, le leader de Pastef est poursuivi pour 7 chefs d’inculpation : appels à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles publiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol.