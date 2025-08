Paix et développement en Casamance : USOFORAL joue sa partition

Dans le cadre du suivi stratégique de ses interventions, le Comité régional pour la solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USOFORAL) a organisé, ce lundi 4 août 2025, une visite de terrain dans ses zones d’action. Cette mission, conduite par les membres du Conseil d’administration, visait à renforcer la redevabilité institutionnelle, à évaluer les progrès réalisés sur le terrain et à favoriser les échanges directs avec les bénéficiaires. Elle a également permis de mettre en lumière les initiatives portées par les femmes et les jeunes, notamment dans les domaines de la paix, du développement durable et de la gouvernance locale.



À Djibidione, dans le département de Bignona, trois mini-forages ont été réceptionnés dans les villages de Nialle, Kaboungoutte et Djiral au grand bonheur des habitants de ces villages enclavés et longtemps privés d’infrastructures sociales de base, des réalisations portées par le projet Kasssoumaye.

« Nous mesurons les difficultés auxquelles ces populations sont confrontées. La réception de ces ouvrages hydrauliques constitue un grand pas en avant, car la demande était urgente. Œuvrant pour la paix en Casamance, nous pensons que la mise à disposition d’infrastructures sociales de base contribue à renforcer cette paix dans une région qui a payé un lourd tribut au conflit. Nous jouons également notre partition dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance », a déclaré Mame Ngom, Secrétaire général du Conseil d’administration de l’USOFORAL.



Saluant la mise en œuvre de ces infrastructures hydrauliques, le deuxième adjoint au maire de Djibidione, Souleymane Mbacké Badji, a ajouté : « Nous avions de sérieux problèmes d’accès à l’eau potable dans plusieurs villages de la commune. Nous saluons cette initiative de l’USOFORAL. Avec les fonds de concours, nous ne parvenons pas à couvrir l’ensemble des besoins en eau. À cause du conflit, de nombreux puits ont été abandonnés. Ce programme vient donc résoudre une équation ancienne, liée à l’accès équitable à l’eau potable. »

Il convient de rappeler que l’objectif principal de cette initiative est de consolider la gouvernance participative et de renforcer la visibilité institutionnelle de l’USOFORAL. Cette mission a également permis aux membres du Conseil d’administration de constater concrètement les résultats des actions menées, d’instaurer un espace de dialogue entre les administrateurs, les équipes locales, les bénéficiaires et les autorités locales, et de valoriser les engagements et réalisations des femmes et des jeunes dans les territoires concernés.

À l’issue de la mission, les membres du Conseil d’administration disposent désormais d’une meilleure compréhension des réalités du terrain.