PSG : Neymar, la piqûre de rappel d’Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi montre les crocs. Alors qu'il a sérieusement mis en garde les joueurs pour le futur proche, le président du Paris Saint-Germain a explicitement prévenu son attaquant, Neymar (27 ans, 28 matches et 23 buts toutes compétitions cette saison), à qui l'on prête des envies d'ailleurs.

« Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l’honneur du maillot et à s’inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l’adhésion totale à notre projet, a d'abord lancé le dirigeant qatari pour France Football, avant de hausser le ton. Personne ne l’a obligé à signer ici. Personne ne l’a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s’inscrire dans un projet. » Un message clair...