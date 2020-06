PSG : Gana Guèye poussé vers la sortie ?

C’est aussi ce que croit savoir le journaliste spécialisé Abdellah Boulma. C’est pour permettre l’arrivée de Sergej Milinkovic-Savic et aussi vu que Marco Verrati est intouchable, nous apprend-on.



Mieux, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, n’aurait pas été totalement convaincu par les prestations du milieu qui avait quitté Everton il y a moins d’un an.



Si le départ de Guèye se matérialise, c'est à contrecoeur que le joueur formé à Diambars va quitter PSG, après seulement une belle année, avec un trophée de champion déclaré de la Ligue 1.



À noter que l'international sénégalais intéressait plusieurs clubs au moment de rejoindre le club de capitale française. Mais lui et son entourage avaient privilégié un nouveau challenge en France.