Organisation des SFD : Alioune Dione annonce la disparition de beaucoup de SFD et prône pour l'approche coopérative.

Le ministre de la Microfinance Alioune Dione a promis de revoir l'organisation de certaines structures qui tournent autour de la microfinance et de l'Économie sociale et solidaire pour lever certaines contraintes.





Il a aussi fait savoir qu'il y a une loi à appliquer qui va permettre de rationaliser les systèmes financiers décentralisés (SFD). "Cela veut dire que beaucoup de Systèmes financiers décentralisé vont disparaître et que l'approche coopérative est plus bénéfique pour les communautés et les bénéficiaires", a laissé entendre M. Dione.