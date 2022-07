Ordre national des avocats : Mamadou Seck, nouveau patron décline sa feuille de route pour ses trois ans de mandat

Prenant la parole, le nouveau bâtonnier de l’ordre national des avocats a évoqué la responsabilité qui l’attend pour les trois prochaines années. Mamadou Seck reconnaît la lourde charge qui l’attend pour mener à bon port l’ordre. « La gouvernance de l’ordre est une lourde responsabilité. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Nous réfléchirons ensemble pour revoir l’organisation et le fonctionnement du conseil de l’ordre. Je m’emploierai à être digne de la confiance que vous m’avez faite. Je sais que je ne suis là que pour une durée limitée. Je m’efforcerai dans mes fonctions a toujours respecter les exigences … de la rigueur, de la dignité, de la moralité ».







Cependant sans perdre de temps, il a décliné sa feuille de route pour les trois prochaines années. « La formation continue des avocats sera un des actes de notre action. Toutes les dispositions seront prises pour le fonctionnement de l’école des avocats d’ici la fin de l’année. Le droit évolue dans un monde en parfaite mutation technologique. Nous devons moderniser notre pratique d’accès au service et à l’accès à l’information juridique pour révolutionner notre pratique professionnelle… La digitalisation des services juridiques est devenue un impératif dans cette terre du tout numérique dont les progrès technologiques doivent nous rendre l’information sur le droit plus accessible », conclut Me Seck.