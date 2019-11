Onze type contre le Congo Brazza, concurrence au poste de gardien... : Aliou Cissé cherche encore la bonne formule.

Un problème de riche. C'est ce à quoi est confronté Aliou Cissé l'entraîneur du Sénégal, contraint de faire des choix forts pour dégager son onze type. Déjà au niveau du poste des gardiens de but, la "bataille silencieuse" entre le gardien de Dijon Alfred Gomis qui a brillamment assuré l'intérim depuis la blessure du Rennais Édouard Mendy, continue de plus belle. Une équation de taille pour Cissé qui préfère garder le suspense. En outre, les autres secteurs du jeu tels l'entrejeu et le front de l'attaque sont quasiment dans la même situation avec une forte concurrence qui s'est installée...