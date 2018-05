Omar Ndiaye Angloma : " À cause de Moustapha Cissé Lô, aucune personnalité de Touba ne veut flirter avec notre parti '

Malgré les rumeurs de pourparlers entre le Président Macky Sall et Moustapha Cissé Lô, les attaques ne manquent toujours pas de fuser contre celui qui a récemment annoncé avoir démissionné des instances de l'Apr. Omar Ndiaye Angloma, responsable politique à Mbacké et chargé de mission à la Présidence, estime que le Président du Parlement de la Cedeao essaie juste de faire chanter le patron de l'Apr. ''Peine perdue ! ''s'est-il exclamé lors d'une rencontre avec la presse ce début de semaine à Mbacké confiant que Macky Sall est suffisamment aguerri politiquement pour ne pas céder à la pression.



Déclarant que ''Moustapha Cissé Lô n'a jamais gagné d'élection à Ngabou où il votait '', Omar Ndiaye Angloma dira souhaiter le départ définitif de ce dernier vers d'autres horizons politiques pour permettre à la coalition Présidentielle de gagner la prochaine élection. '' C'est à cause de lui que l'Apr vivote à Touba. Aucune personnalité ne veut flirter avec nous à cause de lui, de son langage et de ses menaces. Il dit qu'il va aller à Dakar. C'est là-bas qu'il sera le plus isolé. Il risque même de leur poser des problèmes et de vendanger le travail déjà accompli par les responsables Apéristes sur place. Il ne fait la promotion de personne et il ne veut laisser personne réussir. ''



Omar Ndiaye Angloma d'attaquer, dans la même veine, tous les responsables politiques qui glissent dans les mêmes travers. Interpellé sur la division au niveau de l'Apr de Touba, Omar Ndiaye Angloma s'en désole, déprécie les démarcheurs de la paix qu'il juge trop prétentieux et appelle à des discussions sérieuses.