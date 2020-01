Nouvelles dispositions pénales: Le CFP prévoit une vaste campagne de sensibilisation sur le viol et la pédophilie

Le Collectif des Femmes parlementaires s'est félicité de l’entrée en vigueur de la loi n°2019-20 du 30 décembre 2019 criminalisant intégralement les actes de viol et de pédophilie, suite à la signature du décret de promulgation le vendredi 10 janvier 2020, lors d’une cérémonie dédiée à cet effet au Palais de la République, en présence de toutes les parties prenantes.

A cette occasion, le Collectif tient à rendre un hommage mérité à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal qui, à travers cette réforme, montre tout l’intérêt qu’il attache à l’amélioration de la situation des femmes et des enfants, particulièrement en matière de protection contre les violences à caractère sexuel.



Le Collectif adresse, dans la même veine, ses sincères félicitations à tous les Honorables Députés qui ont su faire fi de toute position partisane en adoptant le projet de loi à l’unanimité et par acclamation, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour son rôle déterminant marqué par une démarche inclusive ainsi qu’à Madame le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants pour son accompagnement dans le cadre de cette réforme.



Ces remerciements vont également à l’endroit de toutes les organisations féminines de la société civile et les partenaires techniques et financiers pour leurs actions constantes en faveur de la promotion des droits des femmes et des enfants en vue de garantir leur plein épanouissement au sein de la société.



Ainsi, dans le souci de contribuer à la bonne mise en œuvre de la réforme, le Collectif compte poursuivre ses actions en initiant une vaste campagne de sensibilisation, en collaboration avec ses différents partenaires, pour une appropriation et une application effective des nouvelles dispositions pénales aux fins de dissuader les individus mal intentionnés et de mieux protéger les personnes exposées aux actes de viol et de pédophilie.

Fait à Dakar, le 11 janvier 2020

Honorable Député

Mme Awa GUEYE



Présidente du Collectif des femmes parlementaires