Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall)

Pour mettre en œuvre le plan de redressement économique, le gouvernement du Sénégal a mis en place une nouvelle équipe. Selon Thierno Alassane Sall. Il y’a des enseignements à tirer :
D’abord, « le Président Faye a finalement cédé aux dernières pressions des Pastefiens sur la Justice et l’Intérieur, livrant à son contempteur de Premier ministre deux ministères de souveraineté. On peut donc s’attendre à une accentuation de la répression et de la vengeance politiques », a noté le député, président de la RV.
Il remarque également que les réformes économiques attendront. « Des ministres notoirement incompétents ont été maintenus, faute d’accord entre le Président et son Premier ministre », a-t-il déclaré.
De même, « une guerre froide au sein du régime va perdurer et se propager insidieusement dans la haute administration et les institutions de la République », regrette TAS qui estime que la stratégie du pourrissement, choisie par le « président légal » face à Iznogoud, le « président légitime », est « un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays ».
-
Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul
-
PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision…
-
Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires »
-
Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record
-
Guinée: un site d'informations suspendu, une télévision interdite (régulateur)