Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall)





D’abord, « le Président Faye a finalement cédé aux dernières pressions des Pastefiens sur la Justice et l’Intérieur, livrant à son contempteur de Premier ministre deux ministères de souveraineté. On peut donc s’attendre à une accentuation de la répression et de la vengeance politiques », a noté le député, président de la RV.







Il remarque également que les réformes économiques attendront. « Des ministres notoirement incompétents ont été maintenus, faute d’accord entre le Président et son Premier ministre », a-t-il déclaré.







De même, « une guerre froide au sein du régime va perdurer et se propager insidieusement dans la haute administration et les institutions de la République », regrette TAS qui estime que la stratégie du pourrissement, choisie par le « président légal » face à Iznogoud, le « président légitime », est « un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays ».

