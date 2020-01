Nioro / Keur Madiabel : La population dans la rue contre la hausse du prix de l'eau (Les premières images).

Au moment où nous écrivons ces lignes, les habitants de la commune de Keur Madiabel sont dans la rue pour s'insurger contre l'augmentation du prix de l'eau dans cette localité.



Une situation causée, selon eux, par l'arrivée de l'office des forages ruraux (OFOR) qui a pris la place de l'Asufor et qui à leur grande surprise, a remis la gestion à une société dénommée " Flexeau". Sur les pancartes, il est écrit " Non à l'augmentation du prix de l'eau " "Flexeau dégage" etc. Les marcheurs ont dénoncé dans la même veine, la hausse du coût de l'électricité.



Nous y reviendrons...