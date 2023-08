Niger: réunion des chefs d'état-major de la Cedeao jeudi et vendredi au Ghana

Les chefs d'état-major de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cedeao) se réuniront jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, a-t-on appris mardi de sources militaire et politique régionales.



Cette réunion qui devait initialement se tenir samedi avait été repoussée. Elle aura lieu une semaine après la décision prise par les dirigeants de la Cedeao de déployer la "force en attente" de l'organisation pour rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d'Etat militaire le 26 juillet.