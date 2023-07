Niger/ Sanctions économiques et retour immédiat à l’ordre constitutionnel: La France en phase avec les décisions de la CEDEAO

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué que " la France salue les décisions prises par les chefs d’Etat de la CEDEAO, qui demandent le retour immédiat à l’ordre constitutionnel au Niger, autour du Président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens".



En plus, " Elle soutient les sanctions économiques et financières décidées à l’appui de ces demandes". Avant d'appeler " à la fin des violences inacceptables constatées ce jour".



Dans le communiqué, la France " rappelle les obligations qui incombent à tous en matière de protection des emprises et personnels diplomatiques, ainsi que des résidents étrangers". Et de rassurer que " Des mesures de renforcement de la sécurité de notre ambassade ont été prises ce jour".