Niger/ Le chef des armées du Nigéria en croisade contre les putschistes: " Nous sommes prêts et dès que nous recevrons l'ordre d'intervenir, nous le ferons"

" Vous avez entendu ce que le Président a dit, si les problèmes se poursuivent, des mesures seront prises. Il a dit que personne ne soutiendrait une prise de contrôle du pouvoir par les militaires. C'est inacceptable. Nous défendons la démocratie et cela doit continuer. Et nous allons faire exactement ce que dit le Président", a évoqué le général Christopher Musa, en soutien à la démocratie du Niger.



Le chef des armées du Nigéria de poursuivre. " Nous sommes prêts et dès que nous recevrons l'ordre d'intervenir, nous le ferons. Nous sommes absolument sûrs de réussir. Nous ne leur laisserons pas la possibilité de réussir. Tout le monde prend des mesures de rétorsions et notre Président est en discussion avec ses homologues des pays voisins".



" Nous sommes convaincus que les putschistes savaient que ce qu'ils faisaient ne passerait pas. Nous sommes sûrs de remporter la victoire sur eux", a-t-il conclu.