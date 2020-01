Nécrologie : La communauté Layène et le monde de la presse endeuillés.

La communauté Layène est en deuil depuis ce matin du mardi 14 janvier 2020, avec le décès de Libasse Hane, le président de la Commission communication du Comité d'organisation de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Le défunt avait en charge la coordination de toutes les activités liées à la communication et appuyait techniquement, le fonctionnement de la radio communautaire Jamalaahi Fm, soutenait les organisations locales dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans et stratégies de communication. Son décès affecte également le monde de la presse du fait des liens étroits que le défunt entretenait avec les journalistes, surtout quand il était à l’Institut Panos Afrique de l'Ouest comme Chargé de projet Gouvernance locale.



Spécialiste en gestion des projets tant nationaux que sous régionaux, Libasse Hane a beaucoup travaillé sur le genre dans la gouvernance locale et dans le secteur des médias.

Il a également eu à travailler activement dans le réseau de la Fédération Internationale des Journalistes (Fij), ce qui lui a permis de développer des expériences en Afrique Centrale, en Afrique de l'Est et un peu moins en Afrique Australe. Aux dernières nouvelles, il était responsable de l'administration et du suivi des activités du projet Contribution aux efforts de réforme du secteur de la Sécurité (Gestion des crises) au Mali. Il fut également chargé du projet Liberté de la presse et sécurité des journalistes.



Il était également chargé des projets relatifs au renforcement des capacités des syndicats de professionnels des médias dans la région Afrique subsaharienne. En tant que membre de la Fij, il a aussi eu à coordonner, pendant deux années, la publication du rapport sur l'état de la liberté de la presse en Afrique

Son inhumation est prévue à 16h à Cambérène.