Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL)

Ndiassane célèbre ce jeudi 11 septembre son gamou annuel. Comme à l’accoutumée, les fidèles sont venus dans les différentes régions du pays et à l'étranger pour prendre part à cet événement religieux. Au programme du Maouloud, des cérémonies de récital du Saint Coran, des panels sur la vie et l'œuvre du prophète( PSl). Il est également prévu une cérémonie officielle en présence des autorités gouvernementales et de la famille Kountiyou de Ndiassane. Dans la journée, les talibés effectueront des ziars auprès des guides religieux...
Autres articles
-
Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute
-
Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel
-
Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… »
-
Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés
-
Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025