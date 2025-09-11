Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL)

Ndiassane célèbre ce jeudi 11 septembre son gamou annuel. Comme à l’accoutumée, les fidèles sont venus dans les différentes régions du pays et à l'étranger pour prendre part à cet événement religieux. Au programme du Maouloud, des cérémonies de récital du Saint Coran, des panels sur la vie et l'œuvre du prophète( PSl). Il est également prévu une cérémonie officielle en présence des autorités gouvernementales et de la famille Kountiyou de Ndiassane. Dans la journée, les talibés effectueront des ziars auprès des guides religieux...