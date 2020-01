NDANGALMA / Mor Ngom annonce une zone industrielle et affirme que 63,130 hectares ont déjà été aménagés.

À Ndangalma dans le cadre d’une rencontre initiée par Fatou Diané et lors de laquelle cette dernière a regroupé les SFD, Mor Ngom a fait une annonce de taille. En effet, le ministre maire de la commune a confié l'imminente érection dune zone industrielle, déclarant que le terrain pour l'abriter a déjà été identifié et les études complètement achevées.



" La femme, on doit la trouver là où elle est pour l'aider. Je ne me suis pas levé pour annoncer fortuitement la mise en place d'une zone industrielle à Ndangalma. Ndangalma a un plan directeur qui est à l'étude. Nous avons pris l'attache des services compétents de l'urbanisme, le cadastre et le domaine. Ils sont déjà venus. Ils ont fait le travail primaire. Au-delà de cela nous avions déjà déposé ce projet dans le cadre de la décentralisation. Avec nos relations, nous avons approché l'Aposi pour pouvoir aménager une zone industrielle. Ils sont déjà venus. Ils ont fait les relevés, les plans sont en cours et nous allons voir surgir de terre cette zone qui va permettre à nos braves dames qui travaillent jusqu'à présent dans leurs maisons avec tout ce que cela comporte comme difficultés et dangers."



À la question de savoir s'il ne s'agit pas d'un simple projet, Mor Ngom se voudra clair et limpide dans sa réponse. " C'est déjà effectif et ils sont déjà venus et ont déjà fait les relevés. 63,180 hectares que nous devons aménager pour pouvoir abriter ce grand projet. Pour l'instant, il n’y a pas un budget fixe. Ce que le ministère de l'industrie nous a promis, c'est de nous y mettre des infrastructures de petites et moyennes industries. Il y aura aussi une industrie qui est déjà disponible qui va traiter de l'arachide. Cette arachide, après le premier traitement, sera raffinée par la Sonacos".



Interpellé sur le bitumage des tronçons Ndièdiène - autoroute, Ndangalma- Lambaye, il ne donnera aucune assurance, mais confiera que ces programmes figurent dans le cahier des priorités du Président de la République et de son ministre Oumar Youm.