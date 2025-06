Mystère sous les anacardiers : l’imam retrouvé ensanglanté, la gendarmerie suspend l’enterrement à Kolda… plusieurs personnes en garde à vue

Un climat de stupeur plane sur le quartier Médina Chérif Perlèle de Kolda depuis le samedi 14 juin, après la découverte du corps ensanglanté d’un imam réputé, Oumar Diao. Un fait divers aux allures d’énigme criminelle, rapporté en détail par L’Observateur, a semé l’émoi dans cette paisible localité du sud du Sénégal.



Ce qui aurait pu passer pour une mort naturelle s’est rapidement transformé en affaire suspecte. Selon les informations recueillies par L’Observateur, tout a basculé lorsqu’un livreur de pain, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin, découvre le corps de l’imam allongé près d’une boutique attenante à son domicile. L’homme de Dieu gisait dans une mare de sang, les vêtements déchirés et le corps en piteux état.



Alerté, le boutiquier voisin reconnaît immédiatement l’imam et alerte le fils aîné de ce dernier, ainsi qu’un de ses collaborateurs de la boulangerie. Dans un dernier espoir, la famille tente de le secourir en le ramenant dans sa chambre, puis en l’acheminant vers un établissement de santé. Malheureusement, Oumar Diao succombera à ses blessures avant même d’atteindre l’hôpital. Une fois sur place, les agents de santé ne pourront que constater le décès et recommander de transférer la dépouille à la morgue, dans l’attente de son inhumation prévue le lendemain.



Mais la suite prend un tournant macabre et troublant.



Alors que les préparatifs funéraires s’intensifient, les agents chargés du lavage mortuaire découvrent une blessure profonde au niveau du bas-ventre du défunt. Immédiatement, ils alertent les autorités. La gendarmerie de Kolda débarque sur les lieux et interrompt sans délai le rituel de purification islamique. La cérémonie est suspendue. Le corps est redirigé vers la morgue de l’hôpital régional pour une autopsie, indispensable pour faire la lumière sur cette mort visiblement violente.



Les premiers éléments de l’enquête, relayés par L’Observateur, sont glaçants : deux zones proches du domicile de l’imam ont été retrouvées maculées de sang, l’une sous des anacardiers à moins de 400 mètres, l’autre près de la boutique où le corps a été découvert. Plus alarmant encore, un couteau ensanglanté a été retrouvé à proximité.



Face à ces indices accablants, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Kolda ont immédiatement ouvert une enquête et placé plusieurs personnes en garde à vue. Des auditions sont en cours pour comprendre les circonstances exactes du drame qui a coûté la vie au vénérable imam Oumar Diao.