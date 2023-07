Mouvement national des enseignants : le Niger a l’école du modèle Sénégalais

En mission au Ministère de l’Éducation Nationale pour s’inspirer du modèle d’affectation du Sénégal, le Secrétaire général du Ministère de l’Éducation Nationale du Niger, M. Mohamed Zeidane a magnifié l’accueil que lui ont réservé ses homologues sénégalais et la transparence requise lors des affectations. Dans le cadre de cette visite, la mission s’est rendue à Saly où se tient actuellement le mouvement national.

À l’en croire, le système nigérien est toujours au stade manuel. « Cinq syndicats qui sont représentés et donc on travaille avec eux au niveau des réformes. Alors l’expérience du Sénégal nous paraît extrêmement importante parce que cela fait dix ans que vous êtes dans la mise en œuvre. Nous avons commencé une expérience également depuis trois ans qu’on appelle DUNE et nous sommes sur le processus. Nous avançons progressivement, lentement mais assez sûrement. Je pense que notre expérience ici et nos échanges vont nous permettre d’enrichir notre expérience. Hier d’ailleurs lors de nos discussions on a échangé sur plusieurs points. Donc c’est vraiment un échange. On vient dans un domaine nous enrichir. C’est ça le sens de cette coopération fraternelle sud-sud. On s’est enrichi mutuellement », a-t-il souligné. Ce dernier s’est donné un plaisir réel pour faire la comparaison entre le Mirador du système éducatif sénégalais et DUNE du système éducatif du Niger. « Mirador et DUNE sont complémentaires parce qu’ils répondent à une même problématique. Les systèmes éducatifs sont les mêmes dont les solutions vont être les mêmes. Mais nous sommes à un niveau d’avancement qui est différent. Mirador est très en avance. Mais également toutes les plateformes que nous avons eu à découvrir en dehors de cela. On doit dire que la digitalisation est bien ancrée dans le système éducatif sénégalais. Nous nous commençons. C’est à partir de 2021 avec un grand tournant des réformes. Nous avons numérisé notre système. Ce qui va permettre une meilleure gestion, mais également de meilleurs enseignements qui pourraient s’enrichir et continuer d’effectuer des recherches. La formation doit se faire à distance donc numérisé. Donc Mirador vivement qu’il nous serve d’exemple et nous permette d’avancer et de relever de grand défis », a expliqué

ce dernier. A l’en croire, le Sénégal a un plus dans son système éducatif. Il s’agit du guide. « Nous n’avons pas de guide au Niger mais nous avons des textes, des actes juridiques qui régissent un peu comment il faut accéder à des mouvements au niveau régional comme au niveau national. Quand c’est au régional cela se gère par des commissions régionales d’affectation d’enseignants. C’est la même configuration au niveau central qui est mis en place. Cela se passe encore manuellement, mais il y a vraiment la transparence requise car nous sommes assez vigilants et des partenaires sociaux sont avec nous. Ce sont des syndicats qui sont véritablement bien formés. Donc assez vigilants pour que les choses se passent dans la transparence. Mais quand c’est manuel on rencontre toujours des difficultés et nous n’avons pas la chance d’être aussi démocratique qu’ici. Les recours ne sont pas traités comme ici. Il nous arrive de faire toute l’année des affectations. C’est pas bien pour l‘école et il y a des affectations qui sont obligatoires pour les militaires, pour les urgences. Mais en gros, on s’est beaucoup inspiré du modèle sénégalais. On a eu une expérience très riche au Sénégal et qui va nous être très utile », dira ce dernier lors d’un entretien accordé à la rédaction...