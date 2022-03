Mouvement à la SEN’EAU / Momar Sy Sg cadre unitaire SNTEC- SDTE : « L’intersyndicale n’est plus dans une logique de négociations mais plutôt dans la tentative de chantage et de guerre ouverte »

Suite à la sortie des syndicats de la Sen'EN’EAU pour fustiger le mode de management de la société, un autre cadre syndicale rame à contre-courant.



Face à la presse ce mercredi, le cadre unitaire du syndicat national des travailleurs de l’eau pour le changement (SNTEC) et du syndicat démocratique des travailleurs de l’eau (SDTE) crie à la manipulation et au chantage contre la société.



« Le cadre a constaté pour le regretter que depuis un moment, l’intersyndical n’est plus dans une logique de négociations mais plutôt dans la tentative de chantage et de guerre ouverte contre la SUEZ. Cela en prélude de la 9ème édition du forum mondial de l’eau prévu au Sénégal du 21 au 26 mars prochain » flanque le camp opposé du monde syndicale de la maison.

Ce qui a motivé leur isolement pour monter leur structure syndicale qui se trouve être « au début des négociations, nous avons déterminés d’un commun accord un plan qui élabore les priorités ... malheureusement l’intersyndicale fait fi de ce plan pour mettre en avant la demande surréaliste de 40% d’augmentation de salaire de base ainsi que des points de revendications qui n’ont jamais été inscrits à l’ordre du jour lors des négociations » explique Momar Sy Sg dudit cadre.