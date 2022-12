Mobilisation de la société civile : Aminata Touré prend part à la manifestation.

L’ancien ministre et membre de la coalition BBY, Aminata Touré vient d’arriver à la place de la nation Ex Obélisque pour prendre part à la manifestation de la société civile, ce 30 décembre, contre la dilapidation des deniers publics relevé dans le rapport final de la Cour des Comptes. Elle a été accueillie par Aliou Tine et Cie.



La manifestation dénommée « Sunuy Milyar du Rees » (nos milliards ne seront pas consommés en vain) a réuni plusieurs manifestants.