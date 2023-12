Mise en place du directoire de campagne BBY: « Nous souhaitons que l’instance soit inclusive (…) pour avoir une une méthode novatrice. » (Amadou Ba)

Le candidat de la coalition BBY, Amadou Ba a annoncé de fortes décisions prises pour la mise en place d’un directoire de campagne électorale. Le candidat de la majorité a soutenu l’ouverture de l’instance qui va réunir tous les responsables de la coalition.



« Nous souhaitons que le Directoire de campagne soit inclusif. Nous avons tenu un séminaire dans ce cadre et nous avons présenté le document aux responsables de la conférence des leaders élargie. Nous sommes ici pour vous présenter le document et avoir une méthode novatrice », a indiqué Amadou Ba. Le candidat a ainsi renseigné que le document sera officialisé au plus tard le samedi prochain.



« Vendredi, nous rendrons officiel les décisions. Après le congrès d’investiture de la coalition BBY, chacun saura son rôle dans ce directoire de campagne. Au plus tard, le 10 janvier, nous voulons que toutes les communes montent leurs comités électoraux », a expliqué Amadou Ba. Dans ce directoire, plusieurs pôles y seront inclus pour travailler à l’élection du candidat de la majorité.



Les ténors de la coalition BBY, notamment, Aminata Mbengue Ndiaye, Moustapha Niass et Amadou Mame Diop ont pris part à la cérémonie d’installation du directoire de campagne de la coalition BBY.