Mis en détention : Les avocats de Pascal Affi N'Guessan crient à un kidnapping de leur client.

Les conseils de l'ancien Premier ministre Ivoirien, Pascal Affi N'Guessan dans un communiqué lu à Dakaractu, tiennent à alerter la communauté nationale et internationale de l'incapacité dans laquelle ils se trouvent d'avoir le moindre contact avec leur client, ni même connaissance du lieu dans lequel celui-ci est incarcéré.



Pascal Affi N'Guessan est mis depuis le 9 novembre 2020, date de sa présentation devant le Juge d’instruction du 9ème Cabinet de la cellule spéciale du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a inculpé et mis sous mandat de dépôt le même jour, après l’audience de première comparution.



Depuis le mardi 10 novembre 2020 jusqu’à ce jour, révèle le texte, les Avocats ignorent le lieu et les conditions de détention de Monsieur Pascal Affi Nguessan.



Cependant, tiennent à préciser les conseillers que cette situation inédite est une flagrante violation de l’article 169 du code de procédure pénale qui préscrit en la matière que : « Toute personne placée en détention préventive a le droit de recevoir des visites sur son lieu de détention et a le droit de communiquer ». Monsieur Pascal Affi Nguessan est donc victime d’un isolement sans fondement juridique, ce qui constitue une détention arbitraire, regrettent ses conseillers.