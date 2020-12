Ministère des Forces armées : Un budget de 355.3 milliards FCFA unanimement voté pour 2021.

Faisant suite au ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, s'est présenté devant l'hémicycle pour les besoins du vote du budget du ministère de la justice. C'est ainsi que pour l'année 2021, il a été arrêté la somme de 355.347.961.390 FCFA en autorisation d'engagement et la somme de 262. 880.124.434 FCFA en crédit de paiement.



Un projet de budget réparti en quatre programmes dont :

- Programme n°1002 : pilotage Coordination et gestion administrative avec un crédit évalué à 30.199.651.565 FCFA



-Programme n° 2005 : défense du territoire national avec un plus de 157 milliards arrêtés pour cette année



-Programme : Sûreté Publique et maintien de l'ordre avec 130.3 milliards de FCFA fixés.



-Programme n° 30024 : Opération à caractère industriel et commerciale pour l'exercice 2021 de ce compte spécial la somme de 150 millions FCFA a été arrêtée.



À l'issue d'un vote sans débat, les parlementaires ont unanimement entériné le budget dudit ministère arrêté à 355.347.961.390 FCFA. Une hausse considérable si l'on tient compte du budget de l'année 226.1 milliards FCFA.



Ledit projet de budget 2021 du ministère des Forces armées a été éxaminé par la commission des Finances et du contrôle budgétaire, lors de la séance du 11 novembre 2021. Prenant la parole, le ministre des forces, Me Sidiki Kaba, a souligné le rôle prépondérant et transversal des Forces armées dans les missions de sauvegarde de la paix et de la sécurité nationale.



Soulignant par la même occasion l'implication des forces armées dans les opérations relatives à l'éradication de la pandémie de la Covid-19 à travers l'activation d'une cellule centrale de coordination de situations d'urgence entre autres...