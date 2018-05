Mimi Touré tresse des lauriers au jeune marabout entrepreneur social Serigne Mahfouz Mbacké

L’ancien premier ministre Mimi Touré a été aperçue jusque tard dans la nuit au thiant du jeune et très populaire Serigne Mahfouz Mbacké de Diourbel. Le gotha politique et religieux de la région a assisté nombreux à ce grand rassemblement religieux. Des milliers de talibés du jeune marabout, visiblement très organisés et disciplinés, trois jours durant, ont revisité les enseignements de Serigne Touba.

A cette occasion, Mimi Touré a dressé des lauriers au jeune marabout qui initie de nombreuses activités économiques en partenariat avec ses talibés afin de générer des ressources au niveau de la jeunesse de la capitale du Baol. Et l’Envoyée spéciale de Macky Sall de dire « par votre entrepreneuriat social, vous ramenez au coeur de votre pratique religieuse un enseignement fondamental de Serigne Touba, à savoir la sanctification du travail. Notre jeunesse a besoin d’entendre votre message, car c’est par le travail que chacun d’entre nous sauvegarde au mieux sa dignité de musulman . »