Microfinance : « L’Italie va mobiliser 13 millions d’euros pour la PLASEPRI II » (Alexandra Pierre Matei, Directrice de la Coopération Italienne)

Le comité de pilotage de la plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora tient ce lundi 14 mai la première réunion pour le lancement de la phase 2 du projet PLASEPRI. Il s’agit d’un projet phare pour le développement des PME conçu par l’État du Sénégal par le biais du Ministère de l’Économie Solidaire et de la Microfinance en collaboration avec l’Union Européenne et la coopération italienne. Ce financement permet de limiter le taux d’immigration illégale.



Pour l’exécution effective de ce programme, le secrétaire général du MESM, Monsieur Christian Diatta annonce qu’ « il y aura des programmes d’éducation financière et un accompagnement technique des PME pour leur permettre d’avoir accès au financement et ainsi réussir leurs activités. » Dans la même optique, la directrice de la coopération italienne basée à Dakar, son gouvernement va soutenir l’État du Sénégal dans cette deuxième phase du projet en mobilisant 13 millions d’euro en crédit concessionnel à côté de la contribution de l’État du Sénégal d’un montant de 9 millions d’euros.

A cet effet, souligne Madame Alexandra Pierre Matei, l’Italie mettra en place des instruments financiers en adéquation avec la réalité sénégalaise pour permettre aux PME de développer leur business.