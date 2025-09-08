Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes

Idy Sow (Stagiaire)

À la suite du remaniement opéré au sein du gouvernement, les réactions ne se sont pas fait attendre dans les rues de la Médina, à Dakar. Interrogés par l'équipe de Dakaractu, plusieurs citoyens ont partagé leurs attentes vis-à-vis de l’équipe gouvernementale fraîchement mise en place.Dans un contexte marqué par des inondations récurrentes, la cherté de la vie et la précarité sociale, les habitants appellent les nouveaux ministres à se concentrer sur l’essentiel. « Qu’ils laissent les règlements de comptes politiques de côté, ce n’est pas ce que les Sénégalais attendent. Le pays souffre, et nous voulons des solutions concrètes », a lancé un habitant .Les citoyens rencontrés demandent en priorité la baisse des prix des denrées de première nécessité, une meilleure gestion des inondations, et un accompagnement social renforcé pour les couches vulnérables.« Le vrai combat, c’est celui du quotidien. L’eau entre dans nos maisons à chaque pluie, le riz coûte trop cher, et les jeunes sont sans emploi. Que les ministres s’attaquent à ces problèmes », a ajouté un autre résident de la Médina.