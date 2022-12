Mémorandum sur rapport de la Cour des comptes : Les organisations initiatrices de « Sunuy Millyar du Rées » exigent la démission des ministres incriminés et le remboursement des montants…

Après la sortie du rapport qui a révélé des manquements, des irrégularités et des présomptions scandaleuses de détournement de derniers publics, la société civile dans son rôle de veille et de garde a tenu une conférence de presse pour exiger qu’une suite soit accordée à ce rapport. Un mémorandum a été fait par les associations regroupées autour du Slogan: « SUNUY MILYAAR DU RÉES » ce vendredi à la place de la nation.

Après avoir félicité et encouragé la Cour des comptes pour sa posture républicaine au moment où des ministres et des pontes de la République ont cherché à jeter le discrédit sur cette prestigieuse institution de la République, Moundiaye Cissé et ses camarades ont estimé que tout cela est bien, mais pas suffisant. Il revient donc au ministre de la Justice de faire le nécessaire pour la suite.

C’est la raison pour laquelle la société civile réitère ses exigences :

La démission de tous les mis en cause ou à défaut qu’ils soient démis de leurs fonctions, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés, l’ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour et surtout, la mise en place d’un comité de suivi des dites recommandations avec l’implication de la société civile.

Enfin, ces forces vives de la nation profitent de cette tribune pour demander la libération sans délais de toutes les personnes actuellement en détention au Sénégal pour leur engagement politique ou citoyen...