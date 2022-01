Meeting de clôture de BBY à Kaolack : Les Premiers ministres Souleymane Ndéné Ndiaye et Mimi Touré en renfort

La campagne de Benno Bokk Yaakaar de Kaoalck s’est terminée par un méga-meeting sous la présidence conjointe de Mohamed Ndiaye Rahma et de Pape Demba Bitèye, respectivement candidats à la mairie et au Conseil départemental.

Ce sont deux anciens Premiers ministres, Souleymane Ndéné Ndiaye et Mimi Touré qui sont venus en renfort aux deux candidats de la majorité présidentielle dans un combat contre un autre kaolackois de renom, l’opérateur économique Serigne Mboup. Il a été aussi noté la participation de la député Awa Guèye, Me Nafissatou Diop, Ousmane Noël Dieng tous en compagnie de leurs militants qui ont chauffé un stade de Kaolack plein à craquer...