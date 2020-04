Médina / Lutte contre la Covid-19 : M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba et la Catb au secours des structures de santé de la Médina.

Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, le comité CATB COVID-19 a distribué des produits antiseptiques, des solutions hydro-alcoliques et des denrées alimentaires aux quatre structures sanitaires : l'Institut d'Hygiène et social, (Ex-Polyclinique Médina), le Centre de santé Saint-Laurent de Gibraltar, la Polyclinique Élisabeth Diouf Solidarité et Partage (rue 10 x 29), PMI Cheikh Ahmadou Bamba, également au poste de Police du 4ème arrondissement et à l'Empire des Enfants.



Respectant les recommandations du président Cheikh Ahmed Tidiane Ba, le comité restreint a effectué ces opérations de distribution dans une grande sobriété.



Les bénéficiaires ont magnifié ce geste de solidarité nationale du président de la CATB, M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba et ont promis aux représentants du donateur, qu'ils en feraient bon usage.