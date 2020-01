Média : Retour de Jean Meïssa Diop et Tidiane Kassé à Walf Quotidien

Le groupe Walfadjri va enregistrer ce lundi, le retour dans ses rangs des journalistes Jean Meïssa Diop et Tidiane Kassé. Deux journalistes qui ont été du nombre des pionniers du journal du groupe de Sidy Lamine Niasse qui vont rejoindre la rédaction de Walf Quotidien demain, a appris Dakaractu ce dimanche.



D'ailleurs, une réunion est même annoncée pour "officialiser" la réintégration de nos deux confrères. Mais, il faut relever que ce retour de Jean Meïssa Diop et Tidiane Kassé dans la rédaction de Walf, près de 2 mois après le décès de Abdourahmane Camara (Ex directeur de publication de ladite structure), va apporter un souffle nouveau dans ce groupe de presse.