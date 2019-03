Mbour: Malick Guèye député et coordinateur de Idy 2019, exige la libération de Mory Guèye et de Malamine Fall ...

Le remplaçant de Khalifa Sall au niveau de l'hémicycle, par ailleurs coordinateur de Idy 2019 dans le département de Mbour, hausse le ton et exige dans les plus brefs délais, la libération des deux membres de sa coalition, en l'occurrence, Mory Guèye responsable des jeunes de Rewmi et Malamine Fall.

Cependant, le coordinateur de Idy 2019 se dit surpris des résultats obtenus par leur coalition à Grand-Yoff. Le remplaçant de Khalifa Sall à l'hémicycle déplore au passage, le comportement des populations de Grand-Yoff qui ont voté au profit du candidat Macky Sall au détriment de leur fils emprisonné par le régime de ce dernier... (vidéo)