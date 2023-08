Mbour : Les militants et le peuple Sénégalais continueront à défendre ce projet et à se battre pour que le Président Sonko recouvre la liberté... (Mamadou L. Diaité, coordonnateur Départemental Pastef)

Le coordonnateur Départemental de Pastef dans le département Mbour, Mamadou Lamine Diaité a accordé un face à face à l'équipe de Dakaractu Mbour. Ce dernier s'est prononcé sur l'actualité, à savoir l'arrestation de son leader, la dissolution de sa formation politique et le lot d'arrestations de militants et responsables dans son fief.

S'agissant de l'arrestation de son leader, le coordinateur départemental de Pastef trouve que nous avons perdu un état de droit et que le parti Pastef de même que le peuple ont eu raison sur le régime. "Comme tout sénégalais, j'accueille cette nouvelle avec beaucoup de déception pour dire que nous avons perdu un état de droit, un pays qui est devenu la risée de nos voisins africains qui nous l'enviaient dans un passé récent. Ils viennent de démontrer que le Pastef de manière singulière et le peuple en général ont raison sur eux. Tous ces procès avaient pour but non seulement de déstabiliser mais de liquider le parti et son leader. Ce 31 juillet 2024 sera gravé dans les annales politiques de notre jeune nation. Les militants et le peuple Sénégalais continueront à défendre ce projet et à se battre pour que le Président Sonko recouvre la liberté", a martelé Mamadou Lamine Diaité.

Concernant la dissolution du parti Pastef, Mamadou Lamine Diaité pense que c'est peine perdue parce que le régime ne réussira pas son entreprise démolition de leur parti politique... "Dans un passé récent suite à la levée de fonds pour soutenir nos activités politiques, le gouvernement avait déjà menacé de dissoudre le Pastef. Nous les pastéfiens avons réussi à faire porter ce projet très cher par l'écrasante majorité des populations d'ici et dans la diaspora. Que c'est possible de construire un Sénégal meilleur avec le Président Sonko à la tête de sa magistrature. Ils ne réussiront jamais leur entreprise de démolition car le Pastef est sorti hors du cadre naturel des partis politiques classiques, c'est à dire entretenir ce système qui gangrène toutes les voies du développement depuis 63 ans. Le Pastef est un esprit et un mode d'éducation basés sur des valeurs de probité, de compétence, de fraternité mais surtout un rêve d'un commun vouloir de vivre ensemble. Nous avons une foi inébranlable pour tenir tête à tous ces coups bas dignes de pratiques du moyen âge consistant à écraser toute voie discordante. Nous réussirons toujours à faire passer notre idéal politique car notre rêve pour un futur meilleur s'incarne et restera intact malgré le soubresauts d'un régime finissant".

Abordant la question des arrestations, le patron local de Pastef se dit dans l'incapacité de faire un bilan et parle d'arrestations ciblées..." Il est difficile de faire le bilan. En ce moment, nous faisons le tour des commissariats et à la section de recherches de Saly pour nous enquérir des arrestations lors des manifestations et parfois des arrestations ciblées selon les informations reçues. Nous nous organisons pour leur apporter toute assistance nécessaire sur le plan alimentaire et au delà de constituer des avocats au besoin..."