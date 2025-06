Mboro – Accro au chanvre, trahi par son père : « Mon père m’a vendu » S. Bâ sous les verrous, son sort connu le 4 juillet

À Mboro, dans une maison ordinaire, un père a fait un choix radical : livrer son propre fils aux gendarmes pour tenter de le sauver d’une spirale autodestructrice. S. Bâ, 19 ans, élève en classe de Seconde, est tombé dans l’addiction au chanvre indien depuis cinq longues années. Après avoir commencé par la cigarette, il a progressivement plongé, influencé, selon lui, par de « mauvaises fréquentations » dans son quartier.



Son père, impuissant face à l’escalade de cette dépendance, a fini par passer à l’acte. Ne trouvant d’autre solution que la dénonciation, il a alerté la gendarmerie de Mboro. Les forces de l’ordre ont alors tendu une souricière.





Pris la main dans le joint



Le piège est simple. S. Bâ, comme à son habitude, se rend sur la terrasse familiale pour fumer en toute discrétion. C’est là que les gendarmes l’attendaient. Pris en flagrant délit, le jeune homme est immédiatement arrêté. Conduit au poste, il avoue sans détour sa consommation régulière.



Déféré au parquet, il comparaît devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès. À la barre, la sincérité de ses aveux tranche avec la gravité des faits :



« Oui, je fumais sur la terrasse. C’est mon père qui m’a dénoncé, parce qu’il m’avait interdit de fumer du yamba, en vain. J’ai commencé à 14 ans avec la cigarette, puis j’ai évolué vers le chanvre. C’est dans mon quartier que j’ai été entraîné. »



La justice face à l’addiction



Le procureur de la République, sans remettre en cause la situation personnelle de l’élève, a souligné que les faits étaient clairs et établis. Il a requis l’application stricte de la loi. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 4 juillet 2025.