Mbaye Ndiaye à Rufisque : « Nous sommes fiers de ce qui a été fait depuis notre arrivée en 2012! »

Le ministre d’État et président des structures de l’APR, Mbaye Ndiaye, a présidé le panel du mouvement « Macky Moniou Nior » à Rufisque.

Prenant la parole, le ministre d’Etat a félicité le conseiller spécial du président et président dudit mouvement Cheikh Mbacké Sakho, pour tout ce qu’il entreprend dans le but de faire connaître les réalisations de Macky Sall. Le président des structures de l’APR a aussi exhorté leurs militants à aller retirer leurs cartes avant de vanter les mérites de Macky Sall devant les populations de Rufisque rassemblées dans la salle du CNFA...