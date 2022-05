Match Sénégal vs Bénin : Les billets commercialisés à partir de ce mardi, de 2.000 à 150.000 FCFA pour aller voir les Lions…

Comme annoncé par la fédération sénégalaise de football (Fsf), il y a quelques semaines à l’issue d’une réunion du comité exécutif, la vente des billets connaîtra quelques changements. Pour assister à cette deuxième sortie des Lions dans leur nouveau stade, il faudra débourser entre 2.000 et 150.000 d’après la grille tarifaire publiée par la FSF ce lundi…



Comme décidé par la FSF, de revenir à la vente physique des billets après le fiasco constaté lors du match de barrage retour Sénégal vs Égypte (29 mars 2022), les supporters avaient été confrontés à d'énormes difficultés pour acheter leurs billets en ligne via la plateforme Diotali.



Pour le démarrage des matches des éliminatoires de la Can 2023, les supporters pourront cette fois-ci se tourner dès ce mardi à 10h00, vers au moins une dizaine de points de vente disséminés un peu partout dans Dakar et sa banlieue (Stade LSS, stade Demba Diop, stade Iba Mar Diop, stade Alassane Djigo, stade Ngalandou Diouf etc…)



Mais aussi dans certaines régions telles que Thiès ou encore dans les villes de Diamniadio et Mbour. Des dispositions qui devraient permettre un meilleur accès aux précieux tickets qui seront commercialisés pour le match Sénégal vs Bénin du vendredi 4 juin 2022 (Première journée éliminatoire CAN 2023) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Pour ce qui est des prix des billets, les places situées au niveau de la tribune rouge coûtent 2.000 (tribune rouge latérale) et 3.000 FCFA (tribune rouge centrale.) Dans la partie de la tribune jaune latérale le prix a été fixé à 5.000 (zone latérale) à 15.000 dans la partie centrale.



Enfin, l’annexe loge (50.000) la partie VIP (50.000), le latéral VIP (100.000) et le VIP centrale (150.000) devraient aussi partir comme des petits pains comme lors du précédent match…