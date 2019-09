Massalikoul Djinane : Grand toilettage en prélude à l’inauguration du 27 septembre et au 18 Safar

Les fidèles mourides ont répondu massivement à la deuxième édition de Sét-sétal aux alentours de la grande mosquée de Massalikoul Djinane. Une initiative à fort retentissement dans la mesure où toute la communauté mouride s’apprête à accueillir le Khalife général des mourides à Dakar pour les besoins de l’inauguration de ce lieu de culte le 27 septembre, mais aussi corrélée à la ferveur du 18 Safar. Munis de râteaux, pelles, brouettes et matériels divers, les disciples ont manifesté toute la ferveur qui les anime en participant à la préservation de l’environnement et à la salubrité publique. Par ailleurs, ils interpellent les autorités étatiques et les bonnes volontés à s’engager dans cette activité noble qui va se prolonger jusqu’à demain.