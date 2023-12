Maroc : Le président du Wydad Casablanca arrêté pour trafic international de drogues

Le Wydad Casablanca, bien qu'élevé au rang de monument du continent africain grâce à ses succès en Ligue des Champions de la CAF ces dernières saisons, révèle une stabilité interne toujours précaire. Selon foot mercato, cette instabilité trouve son épicentre dans la figure du président Saïd Naciri, notoirement reconnu pour son caractère polarisant et ses implications fréquentes dans diverses affaires.



Ce vendredi, la nouvelle de son arrestation a fait surface, sur ordre de la Cour d'appel de Casablanca. Les charges principales retenues contre le prévenu comprennent, entre autres, le « trafic international de drogue », la «spoliation », le « blanchiment d'argent », le «faux et usage de faux », le « recel » et l'« abus de pouvoir », selon les précisions de la presse marocaine.



Le président du Wydad se trouve parmi les 25 individus impliqués dans cette affaire de trafic de drogues, désignée sous le nom excentrique de « l'Escobar du Sahara ». Une histoire véritablement extraordinaire.



Mouhamadou Moustapha GAYE