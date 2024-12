Marché́ des communications électroniques au Sénégal: Le parc de lignes de téléphonie mobile atteint 23.257.902 lignes au 3e trimestre 2024...Le volume des communications émises estimé à 10,23 milliards de minutes( ARTP)

Le rapport sur la situation du marché́ des communications électroniques au Sénégal au 30 septembre 2024 vient d'être publié par l’Observatoire de l’Autorité́ de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Ledit rapport porte ainsi



sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet. Il a été révélé que le parc de lignes de téléphonie fixe s’élève à 301 953 lignes au cours du troisième trimestre 2024 contre 398 222 lignes le trimestre précèdent, soit une croissance nette trimestrielle de 24,17%, rapporte Libération.







Ainsi, le parc résidentiel s’établit à 232 504 lignes et constitue 77,00% du parc fixe. Le recul du parc résidentiel s’explique par la résiliation de lignes résidentielles (111 498 lignes résiliés), notamment les lignes de Sonatel. De son côté, le parc résidentiel de Sahl (Yas) a augmenté́ de 1,06% au cours de ce trimestre alors que celui de l’opérateur Expresso a reculé́ de 9,99%. Le parc de lignes professionnels a enregistré́ une évolution nette trimestrielle de 28,08% (15 224 nouvelles lignes). Le taux de pénétration de la téléphonie fixe au Sénégal est de 1,67% au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 0,54 point imputable à la baisse du parc de lignes résidentielles.







S'agissant de la téléphonie fixe, Sonatel détient 98,30% de parts de marché. L’opérateur détient 98,30% de parts de marché (en parc), en baisse de 0,29 point par rapport au trimestre précèdent. La part de marché de Sahl est de 0,32% et celui de Expresso Sénégal à 1,39%. Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s’élève à 25,88 millions de minutes au troisième trimestre 2024. Le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en majorité́ terminé vers les réseaux de téléphonie mobiles (82,20%). La part du trafic sortant destiné à l’international est de 2,64%.







Le parc de lignes de téléphonie mobile n’a cessé́ d’augmenter pour atteindre 23.257.902 lignes au troisième trimestre 2024. Cette progression de 1,06%, correspondant à 243.447 nouvelles lignes de téléphonie mobile, est imputable à l’accroissement des lignes prépayées (1,02%). Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est estimé à 128,31% au cours de ce trimestre, contre 126,97% au trimestre précèdent. En ce qui concerne la portabilité́, 457 numéros ont fait l’objet de portage au cours du troisième trimestre de l’année 2024. Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 10,23 milliards de minutes au cours de ce trimestre, contre 10,13 milliards de minutes au tri‐ mestre précèdent, soit une hausse de 0,10%. Le trafic on‐ net représente environ 72,22% du trafic émis à partir des ré‐ seaux de téléphonie mobile. La part du trafic off‐net national est en hausse de 1,24 point au cours de ce trimestre et représente 27,03%. La part du trafic sortant vers l’international est estimée à 0,24% du trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre. La part du trafic sortant vers les réseaux de téléphonie fixe représente 0,13%. Les parts de marché des opérateurs Orange, Free et Expresso s’établissent respectivement à 57,12%, 22,26% et 16,36%. Le parc de Hayo représente 0,12% du parc de lignes de téléphonie mobile. Pro mobile dispose d’une part de marché de 4,14% (soit une évolution trimestrielle de 15,54%) en hausse de 0,46 point de pourcentage. Les parts de marché en volume de trafic sortant de communications établissent la classification suivante au troisième trimestre 2024 : 75,87% du trafic sortant des réseaux mobiles est acheminé par Orange ; 16,95% du trafic sortant des ré‐ seaux mobiles est acheminé par Free ; et 4,34% du trafic sortant des réseaux mobiles est acheminé par Expresso. Le tra‐ fic sortant émis par les abonnés de Pro mobile et Hayo représente respectivement 2,80% et 0,04% du trafic sortant des réseaux mobiles des opérateurs. Les Sms échanges entre clients du même operateur représentent 80,33% du trafic total Sms au cours du trimestre, contre 77,36% au trimestre précèdent. Le trafic Sms inter réseaux (hors trafic international) représente 19,27% du trafic Sms. Le trafic Sms sortant vers l’international ne représente que 0,40% au troisième trimestre de l’année 2024. Le trafic Sms A2[1], trafic généré́ par les clients « entreprises », est estimé à 140,42 millions de Sms au troisième trimestre 2024.







Le parc de lignes Internet en hausse de 2,52%



Le parc de lignes Internet s’établit à 21.319 275 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 2,52%. Le parc des Fournisseurs d’accès à internet (Fai) est de 867 lignes au troisième trimestre 2024. Le parc fixe haut débit s’élève à 690.951 lignes au troisième trimestre 2024 (3,24%), en hausse de 35,57% par rapport au tri‐ mestre précèdent (corrélative à la croissance du parc Fwa). Ce parc comptabilise les parcs des offres Adsl, Fttx et Fwa. Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G/5G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet soit 96,76%. En ce qui concerne l’Internet fixe haut débit, les clients résidentiels constituent 82,23% du parc Internet fixe au troisième trimestre 2024. Le parc Internet haut débit fixe entreprises représente 17,77% du marché́ fixe haut débit au troisième trimestre de l’année 2024.



Le parc Internet fixe par type d’accès est reparti comme suit 53,94% des clients utilisent la technologie Fttx ; 36,88% des clients ont accès à Internet via les offres Fwa ; et 9,18% utilisent l’Adsl. Pour ce qui est de l’Internet mobile, le parc est de 20.628.324 utilisateurs au troisième trimestre 2024, soit une hausse de 1,69% par rapport au trimestre précèdent.







Le parc de l’internet mobile via les terminaux (2G/3G/4G/5G), parc hors clé́, est estimé à 20.273.151 utilisateurs, soit 98,28%. Le parc de l’internet mobile clé́ & box est estimé à 355.173 clés/ box, soit 1,72%. Le taux de pénétration de l’Internet mobile au Sénégal[2] est estimé à 113,80%, soit une hausse de 1,89 points. Le taux de pénétration de l’Internet mobile haut débit (3G/4G/5G) est de 96,82%. Le trafic Internet filaire est estimé à 3.563.320 Térabit au troisième trimestre 2024 avec une hausse de 10,43% par rapport au trimestre précèdent.



Les trafics Fttx /Adsl repressentent respectivement 81,39% et 18,61% du trafic Internet filaire. Le trafic Internet mobile est de 1.802.003 Térabit, soit une hausse de 5,22% par rapport au trimestre précèdent, avec une consommation moyenne de 3,64 Go par mois par ligne Internet mobile. Pour les parts de marché en parc de l’Internet, Orange détient 63,18 % de parts de marché, en parc de lignes Internet contre 23,04% de part pour Free, 9,32% de part pour Expresso et 4,46% de part de marché pour Pro mobile. S'agissant des parts de marché en trafic de l’Internet mobile, l’opérateur de réseau mobile virtuel Pro mobile enregistre une part de 4,89% au cours de ce trimestre, en baisse de 0,2 point par rapport au deuxième trimestre 2024...