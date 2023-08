Manifestations à Ziguinchor : Le personnel de santé de l’hôpital régional menace de jeter l’éponge

La situation devient de plus en plus inquiétante à Ziguinchor ; Le placement sous mandat de dépôt du maire de Ziguinchor à irrité des jeunes qui depuis lors tiennent des manifestations dans la ville. Une situation que les forces de l’ordre et de sécurité tentent de maîtriser, mais la détermination des jeunes est intacte. Leurs échanges ont engendré des blessés.







Le personnel de santé se sent menacé par l’affluence des jeunes qui forcent l’accès aux urgences pour imposer la prise en charge de leurs camarades blessés. Une situation inquiétante que le représentant du personnel au sein du conseil d’administration tient à répercuter auprès des autorités. Simon Faye joint par téléphone, dit avoir solliciter d’urgence la présence de l’Armée car dit-il, « nous avons demandons au gouverneur, au médecin-chef régional et au président du Conseil départemental de nous envoyer l’Armée pour sécuriser la structure car avec la gendarmerie ou la police, l’hôpital va se transformer en champs de bataille. Avec l’armée, les gosses sont plus tolérants envers la gendarmerie ou la police. Les médecins et les paramédicaux risquent de jeter l’éponge parce qu’ils disent qu’ils ne peuvent pas travailler dans l’insécurité. Mettre la police et la gendarmerie devant l’hôpital, c’est transférer le champ de bataille sur ce lieu. Ce que nous n’accepterons pas » prévient-il.



« Ils forcent l’accès au service d’accueil des urgences. Ils imposent la prise en charge de leurs camarades en leur présence alors que les agents ne peuvent pas lever l’urgence, le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe. La sécurité des agents de santé est primordiale et, est une exigence à ne pas négocier. Nous exigeons la sécurité de la part des autorités » conclut-il.