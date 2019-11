Mali : 13 soldats français tués dans le crash de deux hélicoptères lundi soir

Treize militaires français ont été tués au Mali, lundi soir, dans l'accident de leurs deux hélicoptères alors qu'ils menaient une opération de combat contre des jihadistes, a annoncé l'Élysée, ce mardi 26 novembre, dans un communiqué. C'est un hélicoptère de combat Tigre et un hélicoptère de transport qui se sont percutés lors d’une opération au Mali. Treize soldats français, membres d’équipages et commandos ont péri. Ces soldats de l'opération Barkhane appartenaient à l'armée de Terre. Il s'agissait de six officiers, de six sous-officiers, et d'un caporal-chef, précise la présidence repris par AFP...