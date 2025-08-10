Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké


Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké

Le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), le Dr Toussaint Manga, s’est rendu à la tête d’une fête délégation, dans la ville sainte de Touba. Tour à tour, le patron de la LONASE a été reçu par le Khalife général des Mourides Al Mountakha Mbacké chez lui à Darou Minam avant de se rendre chez le porte-parole du khalife Serigne Bass Abdou Khadre puis Sokhna Bally Mountakha, épouse du khalife général. 

Un périple qui a bien agréé le Directeur général de la LONASE :  « C’est avec beaucoup de plaisir que je viens à Touba pour recueillir les prières du vénéré Khalife général des Mourides. « Je sollicite vos prières pour le Président de la République Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko pour leur réussite dans la mission qui leur est confiée par le Sénégalais », a déclaré le Dr Toussaint Manga devant le Khalife général. 

 

En retour, le vénéré guide a formulé des prières pour lui et toute sa délégation. « Je prie pour vous et toute votre délégation pour la réussite de votre mission. L’année dernière, alors que vous veniez d’être nommé à la tête de la LONASE, vous avez tenu à venir à Touba. Cela est une grande marque de considération vis à vis de notre communauté. Que mes prières vous accompagnent », a formulé Serigne Mountakha Mbacké. 

 

Le porte-parole du khalife général Serigne Bass Abdou Khadre a tenu les mêmes propos envers le Dr Toussaint Manga et sa délégation. La LONASE a toujours accompagné les activités religieuses et culturelles. Mais avec le Dr Toussaint Manga, la présence de la LONASE dans les événements religieux ou coutumiers a pris une nouvelle tournure...

 
 



Dimanche 10 Août 2025
Dakaractu



