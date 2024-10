Madiambal Diagne livre les secrets du protocole du Cap Manuel : « Ousmane Sonko a bien reçu un soutien financier et matériel de Macky Sall ».

Le journaliste Madiambal Diagne s’est livré à un exercice de révélations portant sur les contours de la libération de l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Il s’agit de « discussions nocturnes » que celui-ci aurait eu avec l’ancien président Macky Sall. « Nous savons qui a négocié quoi, qui a signé quoi, quand et comment, et quels étaient les programmes ». Nous le savons tous. Lorsqu'on parle de l'incarcération, on sait comment s'est passé l'emprisonnement et quelles ont été les audiences ou les extractions qui ont été effectuées pour lui permettre de discuter de certaines choses. Il y a bien eu un accord entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour libérer ce dernier de prison à une semaine de la présidentielle. C’est sur cette base-là que l’actuel Premier ministre a bénéficié du soutien matériel et financier de Macky Sall et c’est aussi sur cette base qu’il y a eu une loi d’amnistie à voter. Je suis bien placé pour le dire. Ce protocole du Cap Manuel, si les gens veulent y voir clair, ils n’ont qu’à ouvrir une enquête publique et je suis prêt à témoigner pour ce que j’en sais », a révélé le candidat investi sur la liste Jam Ak Jariñ pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Mais Madiambal Diagne d’ajouter que Ousmane Sonko n’a jamais osé parler de ce protocole. « Il est facile d’accuser les gens alors qu’on est trempé jusqu’au cou ». Mais encore une fois, si nous voulons de la transparence, allons-y. Nous saurons qui a fait quoi. Car aujourd’hui, les Sénégalais ont le droit de savoir », martèle le patron du groupe Avenir Communication » qui s’exprimait sur les ondes de la RFM dans l’émission Grand Jury.



Par ailleurs, Madiambal insiste sur la déclaration de patrimoine d’Ousmane Sonko en estimant que la meilleure réponse qu’il puisse donner est de publier son patrimoine. Et à ce moment-là, les Sénégalais verront si ce patrimoine est sincère et exhaustif ou non.