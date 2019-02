Macky Sall chez Famara Ibrahima Sagna : Ce que les deux hommes se sont dit!

Comme révélé par Dakaractu, le président Sall était chez l'ancien président du Conseil économique et social sous Abdou Diouf. En raison de l'agenda surbooké de Macky Sall, il n'a pu faire que quelques minutes chez Famara Ibrahima Sagna. Mais c'était pour revenir sur ce qui le lie à cet homme politique méconnu de la nouvelle génération.

À ce sujet, le président Sall s'est rappelé les conseils que son hôte du jour lui a donnés au lendemain de sa nomination à la primature. "Il me disait que j'occupe un poste très lorgné. J'ai aussi retenu qu'il tenait à ce que je fasse la différence entre les amis de la fonction et mes propres amis. Il ajoutait que mes amis d'hier ne comprendraient pas que la fonction exige que j'aie de nouveaux amis. Mais les amis de la fonction, eux, restent des amis de la Fonction", se souvient Macky Sall qui ajoute qu'il a appris à faire preuve dépassement devant beaucoup de situations grâce aux conseils précieux que lui ont prodigués à l'époque Famara Ibrahima Sagna. De son coté, ce dernier s'est réjoui de la sollicitude du président à son endroit...