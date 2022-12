Macky Sall à Tamba : une visite économico-politique sur fond de Présidentielle 2024.

Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, un chef d’État en exercice a passé 5 jours dans une région du pays. Du 26 au 30 septembre 2022, la Gouvernance de Tamba est devenu le palais de la République du Sénégal.



À Goudiry et Tamba, les deux villes qui ont accueilli le président Macky Sall, toutes les occasions ont été saisies par les acteurs politiques qui se sont succédé du haut des tribunes, pour inviter le président de la République à briguer un 3e mandat.



Comme s’ils s’étaient passé le mot, élus, chefs de villages, musiciens, communicateurs traditionnels, tous ont ont profité de leur temps de parole pour « investir le président Macky Sall, pour un troisième mandat ».



Le message est donc clair : « votre candidature nous l’exigeons... » avait dit un élu de Goudiry. « Notre candidat en 2024 c’est Macky Sall…C’est notre plan A et notre plan B…. », nous avait confié Yaye Awa Diagne députée à l’assemblée nationale. Il faut également relever la fameuse rencontre à Niji hôtel, où l’ensemble des responsables politiques de la coalition BBY ont pris la résolution « de porter et de soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle en 2024 »...