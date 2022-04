MODOU BARA DOLLY MBACKÉ : « And Samm Jiko - Yi a assez manqué de respect à nos chefs religieux… Aujourd’hui ce sont des politiciens! »

Nouvelles attaques de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké contre And Samm Jiko - Yi qui, selon lui, est un collège de jeunes Sénégalais qui sont allés étudier à l’étranger et qui reviennent pour manquer de respect aux chefs religieux Sénégalais. Le Mbacké-Mbacké de mettre en garde ces personnes qu'il accuse de travailler à la solde de lobbies. Il les accusera aussi de glisser tout doucement dans la politique après avoir fait croire aux populations qu’ils se battaient pour l’Islam. Serigne Modou Bara Dolly Mbacké demandera aux bonnes volontés de soutenir davantage les daara et les populations démunies. Il présidait une cérémonie de remises de denrées alimentaires en guise d’appui à des familles déshéritées...