MBACKÉ- Les anciens sous-préfets du Sénégal s’insurgent contre la déforestation qui gagne du terrain .

Dans ses conclusions suite aux activités déroulées dans le cadre de la Journée de l’Arbre, l’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal pour la Promotion du Développement Territorial (ASPS/PDT) a dénoncé les coupes abusives de bois et le trafic illégal qui menacent l’écosystème national.



Un message déjà tenu devant l’Adjoint au Préfet du département à l’occasion de la journée de l’arbre. Une cérémonie qui avait vu la participation active d’une délégation de l’ASPS/PDT conduite par son président, El Hadji Bafodé Kallo. Ce dernier ayant symboliquement planté un arbre a livré un discours engagé sur les enjeux environnementaux du pays.



En effet, dans son intervention, El Hadji Bafodé Kallo a salué l’initiative de la Journée de l’Arbre, qu’il considère comme un levier stratégique pour sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environnement. Il a toutefois exprimé son inquiétude face à la recrudescence des coupes illicites de bois et du trafic qui en découle.« Planter, c’est bien. Mais nous avons tous le devoir civique de dépasser l’objectif d’un million d’arbres plantés. Il faut les suivre, les entretenir, et en faire un pilier de notre souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré.



L’ASPS/PDT appelle à une mobilisation nationale autour de la reforestation, estimant que la lutte contre la dégradation de l’environnement ne peut réussir sans l’implication des collectivités territoriales, des citoyens et des institutions. Les anciens sous-prefets disent inscrire leur action dans une dynamique de développement territorial durable. Ils confient être engagés et conscients des enjeux écologiques majeurs auxquels le Sénégal est confronté.