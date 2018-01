MAGAL DE TOUBA / Assistance médicale des victimes : Cheikh Abdou Mbacké Dame Atta décline sa feuille de route

Promoteur du programme '' Nasrou 18 Safar '' mis en place pour prendre en charge les accidentés de la circulation en période de grand Magal de Touba, Serigne Abdou Mbacké Ibn Serigne Dame Atta, la mort dans l'âme, a annoncé, ce samedi, le dernier décès enregistré pour l'édition 2017. Il s'agit d'une dame qui luttait encore contre la mort dans un hôpital à Dakar. Ce qui porte à 43 le lourd bilan du dernier magal. Le chef religieux, membre de la commission Santé du 18 Safar, de rappeler que 136 accidents ont été enregistrés avec près de 600 personnes évacuées et obligées de recevoir des soins intensifs.



Jugeant son bilan peu satisfaisant pour cause de déficit de moyens, malgré le soutien non négligeable de bonnes volontés comme le Khalife Général des Mourides et Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Abdou Mbacké confie que '' Nasru '' a pris en charge jusqu'à près d'un million,​ 21 personnes grièvement blessées.

Le Programme établi sur une semaine englobant la veille et les lendemains immédiats de l'événement religieux, compte impliquer davantage les populations et les sociétés par une participation financière individuelle. Il prévoit de diversifier son offre pour toucher, en dehors du Magal, les couches défavorisées de la cité avec la diffusion de cartes dites '' dimbalenté ''.



Cheikh Abdou Mbacké de déplorer l'indifférence affichée par les sociétés commerciales sollicitées pour la réussite du projet. Étaient présentes à la rencontre plusieurs personnalités dont le docteur Amadou Guèye Diouf, Directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.