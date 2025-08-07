MAGAL 2025 – Mme Sonko Anna Diamanka aperçue chez le Khalife et chez Sokhna Bali

C’est une visite discrète qui a failli passer inaperçue. Anna Diamanka, deuxième épouse du Premier ministre, a passé une grande partie de la journée de ce mercredi à Touba.



Elle s’est d’abord rendue chez le Khalife Général des Mourides, avec qui elle s’est entretenue en privé. Par la suite, elle a effectué une visite de courtoisie chez Sokhna Bali Mountakha Mbacké.

Aucun détail n’a filtré sur les raisons officielles de ce déplacement, si ce n’est qu’il s’inscrit dans le cadre d’un ziar en prélude au Grand Magal de Touba.